Экс-футболист Мостовой: из сборной России сделали команду для экспериментов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным за то, что в сборную привлекается слишком большое количество разных игроков.
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