🇷🇺💥🇺🇦Воздушные бои над Часов Яром: враг продолжил атаки, несмотря на перемирие ВСУ послали в атаку тяжёлые дроны- бомбардировщики, но ивановские десантники успешно поохотились на них.
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🇷🇺💥🇺🇦Воздушные бои над Часов Яром: враг продолжил атаки, несмотря на перемирие ВСУ послали в атаку тяжёлые дроны- бомбардировщики, но ивановские десантники успешно поохотились на них.
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