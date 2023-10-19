«Правомобиль» отправился к жителям Новосибирской области для оказания бесплатной юридической помощи

На территории Новосибирской области начало свою работу Государственное юридическое бюро, созданное правительством региона для оказания бесплатной юридической помощи гражданам, особенно в отдаленных районах.
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