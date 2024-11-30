Глава киевского режима Владимир Зеленский говорит о готовности временно отказаться от притязаний на ряд территорий, если Украину примут в НАТО, чтобы втянуть альянс в конфликт и спровоцировать третью мировую войну.
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