WP: от Apple потребовали $5 млн за утрату 2 ТБ данных с украденного iPhone

Житель штата Миннесота Майкл Мэтьюз подал иск против Apple, требуя возмещения ущерба на сумму не менее $5 млн из-за отказа компании восстановить утраченные данные объемом 2 ТБ в iCloud, которые исчезли после кражи его iPhone.
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