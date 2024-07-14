Какие напитки нельзя употреблять в жару

Во время жары не стоит пить такие напитки, как пакетированные соки, газировка, кофе и энергетики. Об этом сообщила врач терапевт-диетолог Клиники лечебного питания Федерального информационного центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.
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