Добролюбовка приглашает на презентацию книги о сказителях Севера

Первый том подарочного издания «Сказители Севера» подготовлен Карпогорской центральной библиотекойПервый том подарочного издания «Сказители Севера» подготовлен Карпогорской центральной библиотекойПроект «Инициативы Пинежья» по изданию этой книги получил финансирование в рамках второго конкурса грантов губернаторского центра Архангельской области.