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Добролюбовка приглашает на презентацию книги о сказителях Севера

Первый том подарочного издания «Сказители Севера» подготовлен Карпогорской центральной библиотекойПервый том подарочного издания «Сказители Севера» подготовлен Карпогорской центральной библиотекойПроект «Инициативы Пинежья» по изданию этой книги получил финансирование в рамках второго конкурса грантов губернаторского центра Архангельской области.

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