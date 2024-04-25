Ледоход в Архангельске перенесен на 26 апреля

При безостановочном прохождении льда подход основного ледохода к Архангельску прогнозируется завтра.По информации отдела речных и морских гидрологических прогнозов Северного УГМС, в настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на реках Архангельской области не зафиксировано.