Ледоход в Архангельске перенесен на 26 апреля

При безостановочном прохождении льда подход основного ледохода к Архангельску прогнозируется завтра.По информации отдела речных и морских гидрологических прогнозов Северного УГМС, в настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на реках Архангельской области не зафиксировано.
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