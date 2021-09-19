Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал одним из победителей акции «Миллион призов». Он выиграл 10 тысяч рублей, но сам об этом еще не знает, рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.