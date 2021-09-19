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Песков выиграл 10 тысяч рублей за онлайн-голосование, но еще не знает об этом — Венедиктов

Песков выиграл 10 тысяч рублей за онлайн-голосование, но еще не знает об этом — Венедиктов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал одним из победителей акции «Миллион призов». Он выиграл 10 тысяч рублей, но сам об этом еще не знает, рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

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