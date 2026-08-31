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Мировое обозрение

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UnHerd: Европа не готова к войне с Россией и должна идти на деэскалацию

UnHerd: Европа не готова к войне с Россией и должна идти на деэскалацию

Европа не готова к прямому военному столкновению с Россией, и такая война стала бы катастрофой для всего мира.

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