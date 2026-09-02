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Царьград

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Неизвестная аномалия на Байкале: Пугающий сигнал расшифровали – что нас ждёт

Неизвестная аномалия на Байкале: Пугающий сигнал расшифровали – что нас ждёт

На озере Байкал обнаружена аномалия неизвестного происхождения. Подробности – в нашем материале.Интенсивную аномалию зафиксировала на крупнейшем острове озера Байкал группа специалистов из нескольких институтов и научных организаций России.

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