Маргарита Симоньян рассказала об операции и борьбе с раком

Маргарита Симоньян открыто рассказала о борьбе с агрессивной формой рака и экстренной операции. Ведущая поделилась планами на будущее и осветила подготовку книги о своей любви с Тиграном Кеосаяном, находя поддержку в личной вере.
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