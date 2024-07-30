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Олимпиада-2024. Пары. 2-й круг. Надаль и Алькарас сыграют с Грикспором и Коольхофом, Эванс и Маррей – с Флигеном и Жиллем

Полностью сетка здесь. Олимпийский теннисный турнир Париж, Франция 27 июля – 4 августа 2024 Открытые корты, грунт Парный разряд Второй круг Тиаго Монтейро (Бразилия) / Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)  Остин Крайчек (США) / Раджив Рам (США) Дата проведения 30 июля, 14.

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