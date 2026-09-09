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Царьград

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Атака БПЛА в Новороссийске повредила 8 домов, храм и поликлинику

Атака БПЛА в Новороссийске повредила 8 домов, храм и поликлинику

В Новороссийске в результате атаки беспилотников получили повреждения восемь жилых зданий — как многоквартирных, так и частных, а также три предприятия и православный храм.

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