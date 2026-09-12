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«Зенит» – «Локомотив»: как закончится центральный матч 8-го тура РПЛ?

Петербуржцы – явный фаворит у букмекеров (кэф на победу 1.41 ). После поражения от ЦСКА команде Семака нужно реабилитироваться дома.

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