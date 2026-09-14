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Царьград

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Фильм 'Хитрый Койот' собрал 37,2 млн рублей за выходные

Фильм 'Хитрый Койот' собрал 37,2 млн рублей за выходные

Анимационно-игровой фильм "Хитрый Койот" Дэйва Грина стал лидером проката в России и СНГ, собрав 37,2 млн рублей с 10 по 13 сентября.

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