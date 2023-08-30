Минтранс согласился с предложением Бориса Титова отменить запрет на провоз мягких контейнеров через Керченский пролив

Министерство транспорта ответило согласием напредложение уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова отменить запрет на провоз через Керченский пролив грузов в универсальных мягких контейнерах (биг-бэгах).
Министерство транспорта ответило согласием напредложение уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова отменить запрет на провоз через Керченский пролив грузов в универсальных мягких контейнерах (биг-бэгах).
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