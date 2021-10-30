Помогать с внуком свекровь не хочет, но настырно лезет с ним общаться— …Первое, что она сказала два года назад, узнав о моей беременности, была фраза – «только на меня не рассчитывайте!» — рассказывает про свекровь двадцативосьмилетняя Наталья.