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Помогать с внуком свекровь не хочет, но настырно лезет с ним общаться

Помогать с внуком свекровь не хочет, но настырно лезет с ним общаться

Помогать с внуком свекровь не хочет, но настырно лезет с ним общаться— …Первое, что она сказала два года назад, узнав о моей беременности, была фраза – «только на меня не рассчитывайте!» — рассказывает про свекровь двадцативосьмилетняя Наталья.

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