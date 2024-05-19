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Российский футболист Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОКа

Российский футболист Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОКа

Российский полузащитник Магомед Оздоев стал чемпионом Греции в составе футбольного клуба ПАОК. Прежде хавбек выступал за целый ряд клубов РПЛ: за петербургский "Зенит", казанский "Рубин" и московский "Локомотив".

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