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Мировое обозрение

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Первые ласточки. Признаки разрядки в конфликте на Украине

Первые ласточки. Признаки разрядки в конфликте на Украине

В последние дни в информационном поле вокруг украинского конфликта появились два сигнала, которые в обычной ситуации прошли бы незамеченными, но сейчас заставляют говорить о возможном сдвиге с мертвой точки.

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