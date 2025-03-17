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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Албон – лучший пилот Гран-при Австралии по версии The Race, Норрис и Ферстаппен в топ-3, Хэмилтон – 12-й

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон, занявший пятое место на Гран-при Австралии, стал первым в рейтинге издания.

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