Собянин рассказал, как в Москве оказывают помощь детям, рожденным раньше срока

Для малышей созданы идеальные условия для восстановления В течение первого года функционирования отделения реанимации новорожденных перинатального центра городской клинической больницы № 31 имени академика Савельевой медицинские работники оказали помощь 576 детям, родившимся преждевременно.
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