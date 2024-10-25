«Во всем виноват Чубайс»: где сейчас политик и могут ли его вернуть в Россию

Чубайс уехал из России сразу после начала СВО. Фото: news.ru / Global Look Press35,7K прочтений Вчера Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что иностранные государства должны задержать бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса и передать его России.