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«Во всем виноват Чубайс»: где сейчас политик и могут ли его вернуть в Россию

«Во всем виноват Чубайс»: где сейчас политик и могут ли его вернуть в Россию

Чубайс уехал из России сразу после начала СВО. Фото: news.ru / Global Look Press35,7K прочтений Вчера Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что иностранные государства должны задержать бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса и передать его России.

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