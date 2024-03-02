«Это Краснодар, детка» : на видео попал мощный сброс из канализации в реку Кубань

«Это Краснодар, детка» : на видео попал мощный сброс из канализации в реку КубаньЖительница Краснодара разместила в соцсетях весьма красноречивое видео о том, как именно происходит постоянное и мощное загрязнение реки Кубань.
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