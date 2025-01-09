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Исследование раскрывает связь между геном нейропилин2 и аутизмом с эпилепсией

Исследование раскрывает связь между геном нейропилин2 и аутизмом с эпилепсией

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что нарушения в гене нейропилин2 могут приводить к поведенческим изменениям, связанным с расстройствами аутистического спектра (РАС) и эпилепсией.

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