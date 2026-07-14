Евросоюз не согласовал 21-й пакет санкций против России

Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис отметил, что в ЕС возникли разногласия по отношению к России, а транспортировка сжиженного газа стала ключевым препятствием для принятия санкций.