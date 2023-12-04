Мобильный трафик вырос за год на треть. Пользовательский паттерн меняется

Отчет Ericsson свидетельствует о значительном росте мирового трафика мобильных данных.Согласно ежегодному отчету компании Ericsson, в третьем квартале 2023 года объем трафика мобильных данных в мире увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.