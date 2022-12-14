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Мужчина подумал, что нашел крысенка в подъезде. Но когда тот подрос… Ничего себе!

Мужчина подумал, что нашел крысенка в подъезде. Но когда тот подрос… Ничего себе!

«От неожиданности я чуть не запрыгнул обратно в лифт, когда на площадке пятого этажа увидел это. Маленький, грязный комок непонятно чего мерзко шевелился и издавал тихие скрипящие звуки.

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