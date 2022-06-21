Военное обозрение

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Американские ВМС обвинили иранских моряков в «провокации» из-за инцидента в Персидском заливе

Американские ВМС обвинили иранских моряков в «провокации» из-за инцидента в Персидском заливе

Американцы снова пожаловались на "провокационные действия" иранских военных в Персидском заливе. Как сообщает The Washington Post, три катера КСИР приблизились к американским кораблям на "минимальное расстояние".

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