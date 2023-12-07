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Вейхерт: РФ «раздавит» Украину ударами тысяч ракет по инфраструктуре

Вейхерт: РФ «раздавит» Украину ударами тысяч ракет по инфраструктуре

Российская Федерация планирует наносить удары по ключевой украинской инфраструктуре, чем и «раздавит» страну, заявил геополитический аналитик Евразийского научно-исследовательского института Брэндон Вейхерт.

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