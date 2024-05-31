Гибрид дешевле бензиновой версии: популярный надежный «японец» обновился

Совместное предприятие GAC Toyota представило в Китае обновленный кроссовер Highlander 2024 года. Внешний вид машины не изменился, но она получила новые материалы отделки, более крупные экраны (два с диагональю 12,3 дюйма) и доработанную медиасистему на базе SoC Snapdragon 8155.
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