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Ландо Норрис: «Слип-стрим должен работать очень хорошо»

Пилот « Макларена » Ландо Норрис поделился мнением о своих перспективах на Гран-при Бельгии . Норрис оценил шансы на прорыв вперед – Ландо ждет штраф в виде потери 10 позиций из-за замены элементов двигателей.

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