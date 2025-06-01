Виталий Кафанов: «Сафонов внес большую лепту во все победы «ПСЖ», создал серьезную конкуренцию Доннарумме. Благодаря этому Джанлуиджи провел сильную весну»

«Матвей – первый российский вратарь, выигравший Лигу чемпионов. От этого эмоции зашкаливают. Не сомневаюсь, что лучшим вратарем турнира признают Доннарумму, а это значит, что конкурент Матвея будет претендовать на звание лучшего вратаря Европы.
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