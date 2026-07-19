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Царьград

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Лебедев: ВС России поразили завод дронов в Киеве ракетами

Лебедев: ВС России поразили завод дронов в Киеве ракетами

Вооружённые Силы России нанесли удар по заводу на западе Киева, производящему дроны для ВСУ. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, официальное производство автозапчастей было прикрытием для сборки и хранения более 400 беспилотников.

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