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Совсем не рай для советских детей: вся правда об «Артеке»

Совсем не рай для советских детей: вся правда об «Артеке»

 Приехать в летний лагерь «Артек» мечтал любой советский ребёнок. А все из-за того, что там можно было познакомиться с иностранцами, встретиться с космонавтом и много плавать в море! Но совсем не всегда эти мечты соответствовали реальности Место для элиты Во времена СССР «Артек» был лагерем для избранных школьников.

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Комментарии
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Татьяна Царева
врет как дышит. набить морду сочинителю гнилья
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54 мин.
НИ
Наталья Иваненко
Я была в 1967. Самые тёплые воспоминания, лагерь Горный, Янтарная дружина имени Гайдара.
Ответить
6 мин.
Л
Людмила
Нужны доказательства, а иначе это статья за клевету, каждый ребенок мечтал хоть один сезон провести в Артеке.
Ответить
6 мин.

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