FP: мексиканские картели используют морские огурцы для теневых расчетов

Юрий Смитюк/ТАСС Китайская организованная преступность перешла на расчеты морскими огурцами с мексиканскими наркокартелями.
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