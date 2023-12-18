Чаще всего родители хотят знать, какими талантами и способностями обладают их дети

СК «Росгосстрах Жизнь» проанализировала статистические данные по договорам НСЖ с генетическими сервисами для детей, и выяснила, что большинство родителей (62%) хотят знать, какими талантами и способностями обладают их дети, а 38% желают выяснить спортивные наклонности.
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