Политнавигатор Подписание «договора о полезных ископаемых» с США поставит под угрозу всю украинскую торговлю с ЕС.
В Киеве объявили команду Трампа «чудовищно некомпетентной»
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Чья бы там, в Киеве, корова мычала, а их бы молчала.)) Сами-то двух слов связать не могут, а туда же, судить о чужой, американской !!! некомпетенции)) Наверняка, что-то задумали с целью покушения на Трампа. Не просто так они там в Киеве варежку раззявили.
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