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Полиция Швеции получила новые заявки на акции сожжения религиозных книг

Полиция Швеции получила новые заявки на акции сожжения религиозных книг

Тору жечь будем - можно? Полиция Стокгольма получила запрос на сожжение книги Торы перед посольством Израиля Заявителя вдохновило желание ответить таким образом на сожжение Корана возле мечети.

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Комментарии
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Андрей
было хорошее предложение : всех сжигающих священные книги  и самих сжигать там же.
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19 час.
Регина Толстоброва
Правильно наш МИД предупредил по поводу  безнаказанности участников  такой  акции. Зачем разжигать вражду,  в мире и так сложная обстановка, неспокойно. Надо серьезно наказывать за такие дела, как терроризм своего рода.
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18 час.
A
Antanas
Кому это выгодно?
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18 час.

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