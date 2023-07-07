Тору жечь будем - можно? Полиция Стокгольма получила запрос на сожжение книги Торы перед посольством Израиля Заявителя вдохновило желание ответить таким образом на сожжение Корана возле мечети.
Полиция Швеции получила новые заявки на акции сожжения религиозных книг
Комментарии
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Андрей
было хорошее предложение : всех сжигающих священные книги и самих сжигать там же.
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19 час.
Регина Толстоброва
Правильно наш МИД предупредил по поводу безнаказанности участников такой акции. Зачем разжигать вражду, в мире и так сложная обстановка, неспокойно. Надо серьезно наказывать за такие дела, как терроризм своего рода.
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18 час.
A
Antanas
Кому это выгодно?
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18 час.
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