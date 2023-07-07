Полиция Швеции получила новые заявки на акции сожжения религиозных книг

было хорошее предложение : всех сжигающих священные книги и самих сжигать там же.

Регина Толстоброва

Правильно наш МИД предупредил по поводу безнаказанности участников такой акции. Зачем разжигать вражду, в мире и так сложная обстановка, неспокойно. Надо серьезно наказывать за такие дела, как терроризм своего рода.