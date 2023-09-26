О чем верующие просят Бога в праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября, какие молитвы читают Алёна Юрьева27 сентября — это день, когда христиане во всем мире отмечают Воздвижение Креста Господня, одно из самых важных и священных событий в христианской истории.
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