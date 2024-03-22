Время пришло: Госдума обсуждает меры регулирования блогосферы

Инфобизнес он таков: слова не всегда ведут к золоту. В последние годы рынок инфопродуктов переживает бурный рост, предлагая потребителям широкий спектр курсов, обещающих быстрые решения финансовых и личных проблем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии