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Нижегородская правда

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В Нижегородском индустриальном колледже отремонтируют общежитие

В Нижегородском индустриальном колледже отремонтируют общежитие

В Нижегородском индустриальном колледже капитально отремонтируют общежитие для студентов. Проведение работ стало возможным благодаря федеральной программе «Профессионалитет», которая включена в национальный проект «Молодёжь и дети».

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