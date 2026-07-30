В Нижегородском индустриальном колледже отремонтируют общежитие

В Нижегородском индустриальном колледже капитально отремонтируют общежитие для студентов. Проведение работ стало возможным благодаря федеральной программе «Профессионалитет», которая включена в национальный проект «Молодёжь и дети».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии