Военно-политиче...
Наши новостиЛучшее
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военно-политическое обозрение

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    В любом поединке бывают перерывы. Но в этом «ничьей» быть не может, как и не может быть сговора с дьяволом. Это не бо...Парадигма СВО: пе...
  • А Кудасов
    У Турции с Израилем дипотношений сегодня нет, а наши, как ни в чём не бывало, есть. Интересно.Одиозный проект Биби
  • Леонид Ла Рошель
    Кругосветочка Орбана... кругосвет очка... Старался мужик, жаль зря... Пока нет приемлемых для нашей стороны условий д...«Кругосветка» Орбана

Ночной инцидент над Гомелем: что произошло в небе?

Ночной инцидент над Гомелем: что произошло в небе?

Заявление начальника Главного штаба — первого  заместителя командующего ВВС и войсками ПВО полковника Сергея Фролова по факту нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве: «Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх