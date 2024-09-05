Ночной инцидент над Гомелем: что произошло в небе?

Заявление начальника Главного штаба — первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО полковника Сергея Фролова по факту нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве: «Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами.
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