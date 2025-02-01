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Российские добровольцы опозорили элиту ВСУ и НАТО! Простые парни дважды победили смерть

Российские добровольцы опозорили элиту ВСУ и НАТО! Простые парни дважды победили смерть

В ходе военной спецоперации наши воины-добровольцы выполняют самый широкий спектр задач. Они составляют костяк многих соединений, сражающихся на самых опасных направлениях.

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