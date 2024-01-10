Астронавты не прогуляются по Луне до 2026 года: NASA отложило запуски экспедиций «Артемида II» и «Артемида III»

Иллюстрация космического корабля «Орион», который будут использовать для экспедиции «Артемида II» / © NASA / ESA / ATG Medialab «Безопасность — наш главный приоритет, и чтобы дать командам „Артемиды“ больше времени для решения проблем, связанных с разработками, эксплуатацией и интеграцией систем, мы собираемся уделить больше времени экспедициям „Артемида II“ (облет Луны.