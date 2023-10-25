ООН: Убежища в секторе Газа переполнены в четыре раза

Население сектора Газа, покинувшее свои дома, скрывается в убежищах, однако их вместимость превышает допустимую в четыре раза, заявило Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в соцсетях.
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