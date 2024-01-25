«Коммерсантъ» узнал о конфискации поселка создателей ЮКОСа по иску Генпрокуратуры

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства коттеджного поселка «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцово, где расположены дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина (признаны Минюстом иноагентами) и Платона Лебедева, бывших топ-менеджеров НК и ее дом приемов.