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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Коммерсантъ» узнал о конфискации поселка создателей ЮКОСа по иску Генпрокуратуры

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства коттеджного поселка «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцово, где расположены дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина (признаны Минюстом иноагентами) и Платона Лебедева, бывших топ-менеджеров НК и ее дом приемов.

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