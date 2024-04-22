Тизер-трейлер «Strawberry Prince: История начала – Клубничный школьный фестиваль». П...

Тизер-трейлер «Strawberry Prince: История начала – Клубничный школьный фестиваль». Премьера 19 июляLiden Films («Токийские мстители», «Песнь ночных сов») огласила дату премьеры фильма «Strawberry Prince: История начала – Клубничный школьный фестиваль», сопроводив ее тизер-трейлером и постером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)