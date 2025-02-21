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Царьград

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США могут выйти из соглашения с ООН: республиканцы предложили законопроект

США могут выйти из соглашения с ООН: республиканцы предложили законопроект

Республиканцы США внесли законопроект о выходе из ООН. Документ предусматривает прекращение финансирования и участие в миротворческих миссиях.

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