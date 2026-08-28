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Царьград

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Эшли Грэм показала фото без макияжа в Instagram (Meta)

Эшли Грэм показала фото без макияжа в Instagram (Meta)

Эшли Грэм, известная плюс-сайз-модель, опубликовала в Instagram фото без макияжа, находясь в машине. В августе она снялась для обложки журнала в корсетном платье с глубоким декольте, продемонстрировав свою натуралистичность.

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